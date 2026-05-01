COMICリュウWEBにて連載中の漫画『国道食堂』第1巻（徳間書店）が4月13日（月）に発売された。 【画像】コミカライズ『国道食堂』試し読み 小路幸也の小説『国道食堂』を熊噛舎華がコミカライズ。賑やかな町を離れた国道沿いにある、引退したプロレスラー・本橋十一が店主を勤めるドライブイン＜ルート517＞、通称「国道食堂」。店内にはリングがドンと置かれ異彩を放つが、出てくる料理はどれも美味しいと評判