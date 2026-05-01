ザック・クレッガーが監督を務める映画『RESIDENT EVIL（原題）』が、『バイオハザード』の邦題で2026年秋に全国公開されることが決定。あわせて特報映像が全世界同時公開された。 参考：『ソニック・ザ・ムービー』など相次ぐゲームの実写化変化する映画業界の行く末を考える 本作は、人気ゲームシリーズ『バイオハザード』をもとにしたサバイバルホラー。『バ