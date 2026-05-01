瀬戸内地方は、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨雲のかかるところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。また、海沿いを中心に風が強まる見込みです。日中の最高気温は岡山で20度、津山で18度、高松で21度でしょう。4月30日よりも5度前後気温が高くなります。 2日は高気圧に覆われて晴れますが、午後からは次第に雲が増える見通しです