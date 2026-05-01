イラストレーターで料理家の中西なちお／トラネコボンボンによるイラストエッセイ『トラネコボンボンの台所ごよみ今日はニャに食べる？』（文藝春秋）が5月27日（水）に発売される。 【画像】発売される新作グッズたち 中西なちお／トラネコボンボンによる台所のかわいい猫たちが「旬の食べ物と12か月」を楽しみまくる、おいしく愉快なイラストエッセイ『トラネコボンボンの台所ごよみ今日はニャに食べる？