プレミアリーグは4月30日、4月度の月間最優秀ゴール候補を発表。ブライトンに所属するMF三笘薫のゴールもノミネートした。ノミネートされた三笘のゴールは、18日の第33節トッテナム戦（△2−2）で決めたもの。パスカル・グロスのアーリークロスに対して、左足インサイドのダイレクトボレーで、ニア上を撃ち抜いたのだ。このほか、シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）やラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）