現地時間4月30日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）準決勝 ファーストレグが行われ、ノッティンガム・フォレストがアストン・ヴィラに1−0で先勝した。同試合でイングランド代表FWオリー・ワトキンスに危険なタックルを見舞った同MFエリオット・アンダーソンに対して、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督が怒りをあらわにしている。同日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えた。イングランド勢同士の対決となったEL準決勝は、ノ