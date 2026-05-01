カナダで4月30日に開催されたFIFA（国際サッカー連盟）の年次総会に国の情勢が不安定なイランが参加できない事態が発生した。しかし、FIFAワールドカップ2026には予定通り出場することになるようだ。イギリスメディア『BBC』などが伝えている。開幕まで残り1カ月半を切ったFIFAワールドカップ2026。出場国が48カ国に増加し、アメリカ・カナダ・メキシコと初の3カ国共催で行われる大会を前に、開催国の1つであるカナダでFIFA年