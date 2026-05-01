ヨーロッパリーグ（EL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが、4月30日に行われた。鈴木唯人が先発出場したフライブルクは、ブラガと敵地で対戦。立ち上がりに先制点を許したフライブルクは、ヴィンチェンツォ・グリフォのゴールで早々に追いついたものの、後半アディショナルタイムに決勝点を献上。1−2で先勝を逃す形となった。なお鈴木は、81分までプレーしている。プレミアリーグ対決が実現したノッティンガム・フォ