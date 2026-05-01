気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞周りとの歩調を意識しつつ、自分の「やりたい」にしっかり力を注ぎたい時期です。まずはいくつか具体的な目標を立てて、その中でも心が一番ときめくものから手を付けてみましょう。準備が万