井上と中谷。ついに激突する両雄の試合までの振る舞いに熱視線が注がれているLemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA名勝負の予感が漂う興行の価値一体どんな展開、そしていかなる結末を見るのか。日本ボクシング界屈指のファイターが価値を高めてきた“ドラマ”の行く末を世界が見つめている。運命のゴングまで残りわずかとなり、熱が高まっているのは、5月2日に東京ドームで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚