華やかな存在感と力強い演技で個性が際立つ嵐の松本潤さん。主演として作品をけん引する姿が印象に残っている人も多いかもしれません。All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松本潤の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『ごくせん』／沢田慎／29票2位にランクインし