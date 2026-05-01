テニスの錦織圭選手が自身のSNSで1日、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。錦織選手は14歳で日本を離れアメリカの地でトレーニングを積み、2008年にATP年間最優秀新人賞を受賞。2014年全米オープンでは、当時世界ランク1位のノバク・ジョコビッチ選手を破り、キャリア通算433勝の中で最大の勝利を挙げ、アジア人として初めてグランドスラム男子シングルス決勝進出を果たした。そしてアジア人男子選手として史上最高位とな