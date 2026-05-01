必要な時だけ使えて、借りた場所とは違う所で返せるシェアサイクル。導入する自治体が増えていますが、背景にはさまざまな課題がありました。どんなメリットがあるのか、各地の取り組みを取材しました。便利な一方で、運転ルールの徹底も求められます。■導入自治体、2024年度末で323森圭介アナウンサー「手軽に自転車を利用することができるシェアサイクルサービスが今、広がっています。国土交通省の調査によると、本格的に導入