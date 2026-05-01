「ツインズ７−１ブルージェイズ」（４月３０日、ミネアポリス）ブルージエイズは逆転負けで連勝がストップした。岡本和真内野手は４試合連続「４番・三塁」で先発。３打数無安打１四球で３試合ぶりの無安打に終わった。ツインズ先発のオーバーに対して、初回２死二塁の第１打席はフルカウントから外角低めのチェンジアップを見極めて四球を選んだ。四回無死は左飛、六回１死は三ゴロに倒れた。八回１死一塁では代わった