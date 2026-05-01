吉岡里帆さん、今田美桜さんが1日、西銀座チャンスセンター前で行われた『「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベント』に登壇しました。【写真を見る】【吉岡里帆】神棚デビューを告白 「そこがすごくパワースポットみたい」「ゲン担ぎ」について聞かれた吉岡さんは?ちょっと意味合いが違うかもしれませんが、年末年始のお礼参りとか、夏のお墓参りとか、節目を大事に時間を取るようにしています。「い