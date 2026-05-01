ツインズ戦の1回、四球で出塁したブルージェイズ・岡本＝ミネアポリス（ロイター＝共同）【ミネアポリス共同】米大リーグは4月30日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はミネアポリスでのツインズ戦に「4番・三塁」で出場し、3打数無安打、1四球だった。チームは1―7で逆転負けした。大谷らのドジャース、村上のホワイトソックスは試合がなかった。