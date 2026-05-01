モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が1日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。スポブラ＆レギンス姿の“汗だく減量期”ショットを公開した。「減量期ジムのストーリーだけでごめんね笑2kg痩せてあと1kg」とつづり、ダークグレーのスポブラ＆レギンス姿で肌に汗を浮かべている写真をアップした。南は、2014年に「PACIFICFAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「WedsSport