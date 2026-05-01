「ツインズ７−１ブルージェイズ」（４月３０日、ミネアポリス）ブルージエイズは痛いミスが続き、追加点を奪われて敗れた。１−４の八回１死一塁。マウンド左に上がった飛球に対して、一塁のゲレロＪｒ．が捕球を試みたが、ミットに当てて捕球できず。ボールを拾った岡本の二塁への送球が悪送球となってしまった。１死一、三塁となり、次打者の打球が左越え適時打となった際、中継に入った遊撃が二塁へ悪送球してしまう。