【漫画】本編を読むいくつになっても「遠足」と聞くとワクワクしてしまう。その理由はやはり普段とは違う景色や体験が待っているという非日常な時間を想像するからだろう。『うきうき思いつきひとり遠足』（たかぎなおこ/KADOKAWA）は、著者のたかぎなおこ氏が、あるきっかけから近くのさまざまなスポットやイベントなどへ、ひとり遠足に行った様子を描いたコミックエッセイだ。20代はお金をかけずに近所をぶらぶら、30代はよ