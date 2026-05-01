お風呂の残り湯を洗濯に使うと節約になると聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、「衛生面は大丈夫？」「ニオイは残らないの？」といった不安もつきものです。また実際にどのくらい光熱費が節約できるのかは、意外と知られていません。本記事では、残り湯を使った洗濯の節約効果と衛生面の注意点について解説します。 残り湯で洗濯するとどれくらい節約できる？ まず気になるのは、どの程度の節約になるのかという