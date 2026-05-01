4月30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、DeNAの新助っ人・ヒュンメルについて言及した。『6番・レフト』で先発出場したヒュンメルは0−0の2回二死走者なしの第1打席、中日先発・マラーのチェンジアップをレフトホームランウイングに放り込む第2号ソロを放つと、2−2の7回の第3打席では2番手・メヒアからライトに決勝の2点適時打。9回の第4打席にも仲地礼亜から二塁打を放っており