恐怖、再び。人気ゲーム『バイオハザード』を完全新規映画化、その名もそのまま『バイオハザード』が2026年秋に日本公開となることが決定した。 監督を務めるのは、『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）で現代ホラー界の最前線に立つザック・クレッガー。ゲーム原作映画として新たな“悪夢の時代”を切り開く一本になりそうだ。 ﻿ 本作はソニー・ピクチャーズ配