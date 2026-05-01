突然の別れだった。俳優のイ・サンボさんとパク・ドンビンさん。【写真】2026年、40日余りで俳優4人が死去の韓国奇しくも節目を目前にしていたことが、その悲しみをより深いものにしている。まず、イ・サンボさんはデビュー20周年を数カ月後に控えたタイミングでこの世を去った。44歳だった。今年3月に所属事務所が死去を発表し、死因は遺族の意向により伏せられている。2006年7月にドラマ『透明人間チェ・ジャンス』でデビューし