元東方神起・ユチョンの変貌ぶりが話題を呼んでいる。4月30日、ユチョンは自身のインスタグラムを更新し「YUNIVERSE（ファンダム名）の皆んな最高」という感謝のコメントと共に数枚の写真を投稿した。【写真】浮き出た肋骨に薄くなった髪…ユチョンの“激変”姿公開された写真には、日本の居酒屋で仲間たちと打ち上げを楽しむユチョンの姿が収められている。ブルーのニットにメガネをかけた彼は、以前に比べて随分と痩せた様子で目