【スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.】 予約期間：4月30日～6月16日 9月～10月 発売予定 価格：19,800円 ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAAKUNI」は、フィギュア「スイムスーツシルエット デート・ア・ライブ 時崎狂三 競泳水着Ver.」を9月から10月に発売する。予約期間は6月16日ま