Mnetによる新たなサバイバル番組が2027年にローンチされることが決定した。『Girls Planet 999：少女祭典』、『BOYS PLANET』、『BOYS ? PLANET』の制作陣が手掛ける、2027年の超大型ガールズグループ・デビュープロジェクトが、グローバル参加者の募集を開始する。【写真】『ガルプラ』出演→韓国チア転身の日本人アイドル2021年に「Kep1er」を誕生させ、世界中にオーディションブームを巻き起こした『Girls Planet 999：少女祭典