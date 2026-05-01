あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「今日、好きになりました。」の略語は？「今日、好きになりました。」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略語のほうがよく聞くかもしれません...！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「今日好き」でした！「今日好き」とは、2泊3日の旅のなかで巻き