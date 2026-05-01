【ヤッ太郎＆トリツックン】 予約受付：5月1日11時より開始 出荷：8月予定 価格：8,140円 ベルファインは、プラモデル「ヤッ太郎＆トリツックン」の予約受付を5月1日11時より開始する。価格は8,140円。商品の出荷は8月を予定している。 ハイテクと江戸文化が融合したエドロポリスを舞台に、個性豊かな猫忍者たちが大活躍するアニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」よ