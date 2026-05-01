【Deckard's Blaster】 予約受付：5月1日11時より開始 出荷：9月予定 価格：9,900円 ベルファインは、プラモデル「Deckard's Blaster（デッカード・ブラスター）」の予約受付を5月1日11時より開始する。価格は9,900円。商品の出荷は9月を予定している。 本製品は、映画「ブレードランナー2049」に登場し、伝説のブレードランナ