◆１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）昨年のステイヤーズＳで２着に好走して、Ｇ１初挑戦となるマイネルカンパーナ（牡６歳、美浦・青木孝文厩舎、父ゴールドシップ）が５月１日、輸送前の最終調整を順調に済ませた。美浦・坂路で６６秒３―１６秒６をマークして、素軽い動きを見せた。青木調教師は「パツパツに体の張りがあって、非常にいい状態で輸送できます。過去イチは間違いないです