岡山リベッツ 岡山リベッツは、1日、及川瑞基選手と2026-2027シーズンの契約を更新したと発表しました。 及川選手は、高い技術と豊富な経験を持つ28歳です。「今シーズンは岡山のファンのみなさまと一緒にファイナル優勝を目指して一戦一戦頑張っていきたいと思います」とコメントしています。