◆アシックスジャパン（株）旗・兵庫県知事杯争奪第２１回兵庫のじぎく大会（２５、２６日・三木総合防災公園野球場ほか）▽中学生の部・決勝兵庫神戸ボーイズ７ー４神戸ボーイズ＝延長８回＝「第３３回中四国春季大会」広島県支部予選は、４月２６日に中学生の部で決勝が行われ、広島城南ボーイズが２年連続で優勝を飾った。準優勝の広島北ボーイズに東広島ボーイズ、広島中央ボーイズの４チームが本戦に進んだ。また「