【イヴ Rest.Ver】 2027年4月 発売予定 価格：29,700円 海外のホビーメーカー「WINGS inc.」は、フィギュア「イヴ Rest.Ver」を2027年4月に発売する。価格は29,700円。 本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 布団に寝そべる彼女を立体化しており