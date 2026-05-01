◆米大リーグフィリーズ６×―５ジャイアンツ＝第２試合、延長１０回（３０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＣ・シュガート投手（２９）が、本拠のジャイアンツとのダブルヘッダーで２試合とも勝利投手になった。第１試合は１―２の９回２死一、三塁で登板しチャプマンを４球で三振に仕留めると、その裏ストットの三塁打とクロフォードの適時打でサヨナラ勝ちし、まず１勝。