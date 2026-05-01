４月３０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、ラッパーでシンガーソングライター、音楽プロデューサーのちゃんみなが、春らしい桜の柄の着物姿で出演した。２４年７月に韓国人ラッパーのＡＳＨＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。それまでいつ死んでもいいくらいに思っていたのが「この子のために死ねないと」思うようになったとちゃんみな。「妊娠前か