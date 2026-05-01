◆米大リーグツインズ７―１ブルージェイズ（３０日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４月３０日（日本時間５月１日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打、１四球で３試合ぶりに安打が出なかった。ブルージェイズは逆転負けを喫し、連勝が「２」で止まった。初回２死二塁の１打席目は四球。先発右腕・オバーに３球で追い込まれた