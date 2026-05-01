若年層を中心に「ファッションの一部」として肯定的に受け止められることが増えたタトゥー。訪日外国人客には、カラフルなタトゥーを隠さない人も多く、日本社会でも目にする機会は確実に増えている。【写真】タトゥー投稿に英文とはいえ否定的な反応を持つ人も少なくない。そんななか、モデルで俳優の三吉彩花が披露した背中のタトゥーにはポジティブな反応が目立った。臨床心理士の岡村美奈さんが、典型的な否定の声が少なか