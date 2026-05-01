家族が亡くなったとき、相続税の申告が必要になることがあります。しかし、言葉は知っていても、具体的な仕組みやルールまでは把握していない方も多いのではないでしょうか。本記事では、『親まかせにしない相続対策子どもが主役で成功する43のポイント』から一部を抜粋し、著者・岸田康雄氏が相続税の基本と注意すべきポイントを解説します。相続税の基礎知識相続税はすべての相続で課税されるわけではありません。相続財産が「