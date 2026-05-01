海外移住と日本を行き来する「プチ移住」には、資産形成やお子さんの教育にメリットがあることをご存じでしょうか？『富裕層3.0日本脱出』から一部を抜粋し、国際弁護士がメリットの高い移住先候補地の実情や特徴、注意点について解説します。香港・シンガポール・タイ・マレーシア…移住先としての格付け（1）香港香港は、日本からいちばん近いタックスヘイブンです。法人税率は16.5％（200万香港ドル＝約4,000万円までの利益