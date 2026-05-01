2024年4月からスタートした相続登記の義務化。「相続を知った日から3年以内」に手続きを行わなければ過料の対象となりますが、過料制裁の実際の流れはどうなっているのでしょうか。『不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい』から一部を抜粋して解説します。過料はそんなに怖がらなくていい相続登記の過料を不安に思う方は多いでしょう。しかし過度に恐れる必要はありません。すでに述べたような回避方法がありますし、実際