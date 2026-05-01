巨人の大勢投手(26)が1日、ジャイアンツ球場で練習を行った。コンディション不良で直近の試合は登板を回避している右腕は、この日に阪神戦を行う甲子園には同行せず、ランニングなどで汗を流し「(体の状態)徐々に。僕の口からは何も言えないですけど」と話した。30日の広島戦後に、阿部監督は「思ったよりも今日(30日)の状態が良かったので」と登録抹消はしない考えを示していた。