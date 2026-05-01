大の鉄道好きとして知られるお笑いコンビ・ダーリンハニーの吉川正洋が１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、子供の名前を紹介し、玉川徹氏らを驚かせた。この日はゴールデンウィーク特集として、鉄道旅を紹介。吉川を迎えて観光列車や、絶景ポイント、珍しい駅名やグルメなど、吉川ならではの視点で紹介した。金曜コメンテーターの越直美氏は「正月にスーパーはくとで京都から鳥取に行った。普通に景色がきれ