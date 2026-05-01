自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレントのヒロシ（54）。とある“お知らせ”を添えて手料理を披露し、反響が寄せられている。【映像】ヒロシ、“ホテルみたい”な自宅＆“お知らせ”添えた食卓所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにしたという部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開しているヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみた