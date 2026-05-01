2024年、ドル円相場は1ドル＝161円と、「歴史的な円安」を記録しました。当時、この円安の原因としては「日本の為替介入は国際ルール違反だ」「円の通貨危機が始まっている」など、さまざまな指摘や見方がありましたが、『「2024年 歴史的円安」の真実日本経済を翻弄した「投機円売りバブル」とその破裂』の著者・吉田恒氏は、これらの多くは「誤解」であった可能性が高いと指摘します。本稿では、当時まことしやかに囁かれた円