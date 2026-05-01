地主の相続対策として活用されている「贈与」。大きくわけて「暦年課税」と「相続時精算課税」があるが、それぞれの違いやメリットを理解することが大切だ。『元メガバンカー×不動産鑑定士が教える「地主」のための相続対策』から一部を抜粋し、しくみの詳細について見ていく。地主の贈与…「暦年課税」と「相続時精算課税」との違い地主の相続対策として多く利用されるのが「贈与」である。贈与には大きくわけて「暦年課税」と