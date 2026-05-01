高校生の頃、祖父のために組んだ自作PCが、20年後もまだ動いていた――。しかも祖母のゲーム専用マシンとして現役で、キーボードには操作を覚えるために貼ったシールも当時のまま残っていたといいます。ある男性がその写真をXに投稿したところ、「大事に使ってる、PCも喜んでますね」「懐かしい」と驚きや共感の声が集まり、大きな反響を呼びました。【写真】20年経った今も現役稼働中投稿したのは、除草ロボット「Roktrack」のメ