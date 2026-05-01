日本の定番「はたらくクルマ」が大進化！スズキの軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」がマイナーチェンジを果たし、2026年1月23日に発売されました。「いい顔で働く。いい顔で遊ぶ。」というキャッチフレーズのもと、シリーズ全車のフロントフェイスを刷新するとともに、デジタルメーターや収納スペースの充実など、現代のライフスタイルに寄り添う進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの“定番”軽