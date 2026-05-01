TAGRIGHTが、7月15日にデビューシングルをリリースする。 （関連：7人で始まった“TAGRIGHT”という挑戦ーー初ステージで証明した確かな覚悟、はじまりの瞬間を振り返る） 本情報は4月30日に行われたYouTubeライブ『TAGRIGHT 緊急生配信』にて発表されたもの。本作は「花言葉」のコンポーザーの1人であるUTAによる提供曲であり、プロジェクト初期からメンバーの歩みを見続