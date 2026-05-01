在宅緩和ケア医・萬田緑平の最新刊『死ぬまで生きる 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）が4月28日（火）に発売された。 【画像】住み慣れた自宅で自分らしく生き抜くための知恵と看取り 本書『死ぬまで生きる』は、「胃ろう」「点滴」「抗がん剤」などの延命治療の実態、病院医師が帰宅に反対する理由から、自宅だから迎えられた穏やかな最期の実例、ある終末期のがん患者が病院治療を続けた場合と、在宅緩和ケア