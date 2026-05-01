＜カーライル・アリゾナ女子ゴルフクラシック 初日◇4月30日◇TPCスコッツデール・チャンピオンズC（アリゾナ州）◇6566ヤード・パー71＞米国女子下部エプソン・ツアーは、4日間大会の第1ラウンドが終了した。【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！日本勢は3人出場。ツアー3年目の谷田侑里香は3バーディ・3ボギーの「71」で、イーブンパー・38位タイの滑り出し。先週、優勝争いのすえ3位に終わった伊藤二花は、3バー